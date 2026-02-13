 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Un camión se salió del camino y casi cae a un canal: El conductor estaba ebrio

El incidente ocurrió hoy en la Ruta provincial 23 alrededor de las 7:00 en la zona de Las Blancas, Cerrillos. El pesado vehículo transportaba sal.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El chofer fue sometido a un test de alcoholemia, que dio positivo con 1,76 gramos de alcohol en sangre. 

Además, el hombre no tenía licencia de conducir. 

La Policía Vial labró las infracciones y secuestró el camión, mientras el tránsito estaba cortado en el tramo que conecta Rosario de Lerma con Cerrillos, en la intersección con la ruta 87.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO