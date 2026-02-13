Un camión se salió del camino y casi cae a un canal: El conductor estaba ebrio
El incidente ocurrió hoy en la Ruta provincial 23 alrededor de las 7:00 en la zona de Las Blancas, Cerrillos. El pesado vehículo transportaba sal.
Salta Hoy
13 / 02 / 2026
VER GALERÍA
[Foto gentileza diario El Tribuno]
El chofer fue sometido a un test de alcoholemia, que dio positivo con 1,76 gramos de alcohol en sangre.
Además, el hombre no tenía licencia de conducir.
La Policía Vial labró las infracciones y secuestró el camión, mientras el tránsito estaba cortado en el tramo que conecta Rosario de Lerma con Cerrillos, en la intersección con la ruta 87.