“La Ley no puede ser ajena a un pedido de la sociedad”

El Gobierno logró con 149 votos bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ahora el proyecto pasará al Senado.

“Es un tema muy difícil porque no dejan de ser adolescentes. Se logró después de 90 proyectos presentados desde el regreso de la democracia. Con 14 años es consciente de lo que está bien y mal e Incluye 8 medidas antes de llegar a la prisión”, explicó la legisladora en el programa Radio Salta en Vacaciones.

Flores indicó que la edad tiene que ver con lo que sucede en países vecinos en relación a la misma temática.

“Hay menores que son víctimas del entorno y la respuesta penal será distinta. Además habrá un sistema de financiamiento del Gobierno nacional para las provincias o convenios que permitan adecuar sus instalaciones para la aplicación de la ley”, dijo la Diputada Nacional.

Finalmente Gabriela Flores anticipó por Radio Salta que el presidente decidió enviar un proyecto al Congreso para mejorar el presupuesto de las universidades públicas.

También se mostró sorprendida por el voto de muchos kirchneristas a otro proyecto aprobado este jueves, la ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.