EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Récord de casamientos en el Día de los Enamorados

Lo confirmó la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo. Comparado con el año pasado, ahora los números determinan que 38 parejas decidieron dar el sí; de ellas 22 serán en el Día de San Valentín.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

Para la funcionaria, el fin de semana extra largo de carnaval, había ayudado a la elección de la fecha.

Finalmente la funcionaria destacó los resultados obtenidos con la implementación del móvil de identificación en capital e interior.

Y dijo que luego de las inundaciones en El Galpón, el organismo realizará la semana que viene un operativo especial.

 

