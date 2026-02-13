Récord de casamientos en el Día de los Enamorados
Lo confirmó la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo. Comparado con el año pasado, ahora los números determinan que 38 parejas decidieron dar el sí; de ellas 22 serán en el Día de San Valentín.
13 / 02 / 2026
Para la funcionaria, el fin de semana extra largo de carnaval, había ayudado a la elección de la fecha.
Finalmente la funcionaria destacó los resultados obtenidos con la implementación del móvil de identificación en capital e interior.
Y dijo que luego de las inundaciones en El Galpón, el organismo realizará la semana que viene un operativo especial.