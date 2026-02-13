 imagen

Analizan potenciar el Corredor Bioceánico

Con ese objetivo llegó a Salta, Rubén Castro Hurtado, gerente general de Empresa Portuaria Iquique.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

Estuvo presente en la Cámara de Comercio e Industria de Salta donde asistieron referentes de distintos sectores empresarios.

“Si salieran del puerto de Iquique, estarían en los puertos chinos en 21 días. Es una solución logística de menor costo y tiempo”, argumentó el gerente chileno. 

Sin embargo el empresario sorprendió al confirmar que su país decidió potenciar el corredor con el Paso de Jama en Jujuy y no el de Salta por la falta de pavimentación de 100 kilómetros.

“Hay que tomar decisiones estructurales. No creo que la decisión sepulte las aspiraciones de Salta”, reconoció el gerente general de Empresa Portuaria Iquique, Rubén Castro Hurtado.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

