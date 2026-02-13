“La reforma ordena la relación laboral”

“Mejora la gobernanza empresarial y previsibilidad sobre todo para las Pymes industriales, con posibilidad de creación de empleo formal y competitividad. Evita bloqueos que afectaban la producción”, enumeró como beneficios a partir de la nueva ley en el programa El Mediodía de Radio Salta.

Tras la nueva ley, Pittaluga indicó que hoy la Unión Industrial Argentina se reúne con el Ministro de Economía Luis Caputo, para sumar propuestas para lograr una reactivación económica.

“Incentivos para sectores estratégicos y reforma tributaria”, son algunos de los ejes del pedido del sector industrial.