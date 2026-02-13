 imagen

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

“La reforma ordena la relación laboral”

Así opinó Pedro Pittaluga, director Ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, tras la media sanción del proyecto en el Senado nacional.

Salta Hoy

13 / 02 / 2026

 

“Mejora la gobernanza empresarial y previsibilidad sobre todo para las Pymes industriales, con posibilidad de creación de empleo formal y competitividad. Evita bloqueos que afectaban la producción”, enumeró como beneficios a partir de la nueva ley en el programa El Mediodía de Radio Salta.

Tras la nueva ley, Pittaluga indicó que hoy la Unión Industrial Argentina se reúne con el Ministro de Economía Luis Caputo, para sumar propuestas para lograr una reactivación económica. 

“Incentivos para sectores estratégicos y reforma tributaria”, son algunos de los ejes del pedido del sector industrial.

 

