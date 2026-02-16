Salta recuerda a Roberto Romero a 34 años de su fallecimiento
Hoy a las 19:00 se llevará a cabo un acto en homenaje al exgobernador Roberto Romero, en el salón Los Murales del Hotel Salta.
16 / 02 / 2026
Excolaboradores y referentes políticos recordarán su legado en los primeros años de la democracia.
Romero gobernó la provincia entre 1983 y 1987, dejando una huella significativa.
Su gestión se destacó por la expansión de la educación y la salud pública.
Este homenaje resalta la vigencia de su proyecto político y su visión federalista.