Suspendieron el corso de Villa Mónica por peleas barriales

La situación violenta ocurrió durante el corso barrial que se desarrollaba en avenida Italia, zona este de Salta capital.

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Anoche cerca de las 22:30, comenzaron a registrarse incidentes entre grupos de barrios. 

Se reportaron peleas, corridas y el lanzamiento de botellas y piedras. Algunos vehículos sufrieron daños en el parabrisas. 

El conductor del evento tuvo que anunciar la suspensión preventiva de la celebración por los serios disturbios, y no hubo detenidos. 

Afortunadamente, solo una mujer de 39 años fue trasladada al hospital Papa Francisco con una lesión leve en el rostro.

 

