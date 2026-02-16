Suspendieron el corso de Villa Mónica por peleas barriales

Anoche cerca de las 22:30, comenzaron a registrarse incidentes entre grupos de barrios.

Se reportaron peleas, corridas y el lanzamiento de botellas y piedras. Algunos vehículos sufrieron daños en el parabrisas.

El conductor del evento tuvo que anunciar la suspensión preventiva de la celebración por los serios disturbios, y no hubo detenidos.

Afortunadamente, solo una mujer de 39 años fue trasladada al hospital Papa Francisco con una lesión leve en el rostro.