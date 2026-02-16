 imagen

La Policía frustró un presunto control ilegal en rutas y recapturó a un evadido en Orán

El viernes por la tarde, sobre la Ruta Nacional 9/34 a la altura de Metán, efectivos viales detectaron dos camionetas con personas vestidas con uniforme de fuerzas de seguridad, pero sin identificación visible y con pasamontañas.

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

Al intentar controlarlos, se fugaron y se montó un operativo que terminó con cuatro detenidos, dijo el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta. 

En otro hecho, el uniformado confirmó una evasión en la Comisaría Primera de San Ramón de la Nueva Orán. 

Tres detenidos escaparon durante la madrugada del domingo, haciendo un boquete, según trascendió. 

Se desplegó un operativo de búsqueda y uno de los prófugos fue recapturado el mismo domingo por la tarde en la ciudad de Orán. 

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 1 y del CIF para determinar cómo se produjo la fuga.

 

