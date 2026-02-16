La Policía frustró un presunto control ilegal en rutas y recapturó a un evadido en Orán

Al intentar controlarlos, se fugaron y se montó un operativo que terminó con cuatro detenidos, dijo el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.

En otro hecho, el uniformado confirmó una evasión en la Comisaría Primera de San Ramón de la Nueva Orán.

Tres detenidos escaparon durante la madrugada del domingo, haciendo un boquete, según trascendió.

Se desplegó un operativo de búsqueda y uno de los prófugos fue recapturado el mismo domingo por la tarde en la ciudad de Orán.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 1 y del CIF para determinar cómo se produjo la fuga.