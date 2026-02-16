Durante el primer feriado de carnaval, la actividad comercial en el centro fue escasa
Solo un 25 a 30% de los locales en las peatonales permanecieron abiertos. Muchos comercios, como el mercado de San Miguel, optaron por cerrar.
Salta Hoy
16 / 02 / 2026
Algunos negocios que abrieron lo hicieron con horarios reducidos y solo para ciertos rubros como indumentaria deportiva.
Las confiterías tuvieron buena afluencia de clientes, pero la mayoría de los locales estaban vacíos.
A pesar del sol radiante, el movimiento era limitado y pocos turistas recorrían las calles.