Durante el primer feriado de carnaval, la actividad comercial en el centro fue escasa

Solo un 25 a 30% de los locales en las peatonales permanecieron abiertos. Muchos comercios, como el mercado de San Miguel, optaron por cerrar.

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

Algunos negocios que abrieron lo hicieron con horarios reducidos y solo para ciertos rubros como indumentaria deportiva. 

Las confiterías tuvieron buena afluencia de clientes, pero la mayoría de los locales estaban vacíos. 

A pesar del sol radiante, el movimiento era limitado y pocos turistas recorrían las calles.

 

