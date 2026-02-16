Panaderías: Ventas flojas y el dilema de subir precios sin consumo

Señaló que el retroceso de ventas ronda entre 25% y 30% en distintas Pymes y advirtió que se está dando un escenario tipo “estanflación”.

Romano sostuvo que los precios están liberados y que cada comercio ajusta cuando puede, pero remarcó que los costos siguen subiendo (servicios, salarios e insumos).

Por eso estimó que hacia fines de febrero o principios de marzo algunas panaderías podrían actualizar valores, aunque advirtió que el problema central es cómo hacerlo con ventas en baja.

Finalmente, Romano valoró la baja de la inflación, pero sostuvo que hay un “piso” que no termina de bajar y que el desafío es que la gente recupere poder de compra para sostener el mercado interno.

Advirtió que el cierre de Pymes implica pérdida de empleo y que, si no se reactiva el consumo, la actividad se concentra y la situación social se vuelve más compleja.