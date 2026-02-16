 imagen

Dos therians ingresaron ladrando al Hospital Municipal de Salud Animal en calle Lavalle

Buscaban atención veterinaria, pero causaron confusión entre los dueños de mascotas, quienes les pidieron que se dirijan a otro lugar. 

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Todo ocurrió el viernes pasado en horas de la tarde. Los vecinos y dueños de mascotas se sorprendieron al ver la situación. Muchos de ellos pidieron que los therians se dirigieran a otro lugar. 

Los veterinarios ni siquiera se enteraron de lo que había sucedido. Fueron los clientes quienes les aclararon que allí solo se atienden a animales y no a personas. 

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

