Dos therians ingresaron ladrando al Hospital Municipal de Salud Animal en calle Lavalle

Todo ocurrió el viernes pasado en horas de la tarde. Los vecinos y dueños de mascotas se sorprendieron al ver la situación. Muchos de ellos pidieron que los therians se dirigieran a otro lugar.

Los veterinarios ni siquiera se enteraron de lo que había sucedido. Fueron los clientes quienes les aclararon que allí solo se atienden a animales y no a personas.