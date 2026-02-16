Dos therians ingresaron ladrando al Hospital Municipal de Salud Animal en calle Lavalle
Buscaban atención veterinaria, pero causaron confusión entre los dueños de mascotas, quienes les pidieron que se dirijan a otro lugar.
16 / 02 / 2026
Todo ocurrió el viernes pasado en horas de la tarde. Los vecinos y dueños de mascotas se sorprendieron al ver la situación. Muchos de ellos pidieron que los therians se dirigieran a otro lugar.
Los veterinarios ni siquiera se enteraron de lo que había sucedido. Fueron los clientes quienes les aclararon que allí solo se atienden a animales y no a personas.