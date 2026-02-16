Carne más cara y menos consumo

Romano indicó que la recuperación de la oferta no es inmediata porque la ganadería requiere años de inversión. Mencionó el proceso de “retención de vientres” y advirtió que los resultados tardan en traducirse en más carne disponible.

En ese contexto, sostuvo que las carnicerías deberán complementar la demanda con proteína porcina y aviar, ya que hoy la diferencia de precios empuja al consumidor a reemplazar cortes vacunos.

Finalmente, remarcó que el stock ganadero está estancado desde hace décadas pese a que la demanda creció, y que esa falta de expansión termina presionando el abastecimiento.

Dardo Romano señaló que incluso ya se empieza a ver carne importada como la de Brasil para cubrir faltantes, y planteó que, sin un cambio sostenido en producción e incentivos, la carne vacuna tenderá a ser cada vez más “cara” y menos cotidiana frente a otras opciones.