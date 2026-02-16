 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Carne más cara y menos consumo

Dardo Romano, ex titular de la Cámara de Comercio de Carnes y actual propietario de carnicerías, señaló que el mercado viene golpeado desde hace más de un año, con ventas en descenso, y que en los últimos meses la carne vacuna volvió a encarecerse por encima de la inflación: estimó subas cercanas al 15% en lo que va del año.

Salta Hoy

16 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Romano indicó que la recuperación de la oferta no es inmediata porque la ganadería requiere años de inversión. Mencionó el proceso de “retención de vientres” y advirtió que los resultados tardan en traducirse en más carne disponible. 

En ese contexto, sostuvo que las carnicerías deberán complementar la demanda con proteína porcina y aviar, ya que hoy la diferencia de precios empuja al consumidor a reemplazar cortes vacunos.

Finalmente, remarcó que el stock ganadero está estancado desde hace décadas pese a que la demanda creció, y que esa falta de expansión termina presionando el abastecimiento. 

Dardo Romano señaló que incluso ya se empieza a ver carne importada como la de Brasil para cubrir faltantes, y planteó que, sin un cambio sostenido en producción e incentivos, la carne vacuna tenderá a ser cada vez más “cara” y menos cotidiana frente a otras opciones.

Noticia en desarrollo…

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO