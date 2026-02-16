Un ciclista falleció atropellado, el conductor involucrado escapó pero murió en otro choque

[Foto gentileza diario El Tribuno]

El primer siniestro se produjo cerca de las 6:00 de La Merced, donde el conductor de un Chevrolet Corsa atropelló a un ciclista. Según testigos se encontraba en estado de ebriedad.

El ciclista, con residencia en los valles, fue embestido desde atrás y falleció en el lugar; el automovilista decidió darse a la fuga.

Minutos después, en la curva de Sumalao, se produjo un choque frontal entre dos automóviles.

Este segundo accidente fue protagonizado por el mismo conductor que embistió al ciclista.

La mujer que manejaba un Gol Trend, sufrió fractura en una de sus piernas y fue derivada a un hospital. Se accidentó cuando se dirigía a su trabajo.

El joven de 24 años, conductor del Corsa perdió la vida por el violento impacto. Tenía residencia en La Merced.

Se convirtió en la víctima número 5 en accidentes de tránsito en la provincia en el mes de febrero, mientras suman 19 los decesos desde que comenzó el año.