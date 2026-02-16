El Mercado Artesanal celebró el Desentierro del Carnaval

Cientos de salteños y turistas se congregaron el sábado pasado para compartir comidas regionales, música en vivo y el encuentro comunitario que caracteriza al carnaval del norte argentino, reafirmando el valor de las tradiciones populares como parte esencial de la identidad cultural.

Las actividades dieron inicio con la venta de comidas regionales y una nutrida grilla de artistas que brindaron espectáculos en vivo, entre ellos Daniel García, grupo Ilusión Salteña, Thiago Corregidor, Agustín Miranda, Benjamín Ríos, Lucrecia Ruiz, Santino Rasgido y Eze Correa y su Banda Andina, quienes aportaron música y color a la jornada.

Luego la Comparsa Los Inkas del Tawantinsuyo, a través del canto y la danza, honraron a la Madre Tierra y dieron paso al tiempo del carnaval, en un acto cargado de respeto por las costumbres ancestrales.

El esperado Desentierro del Carnaval impulsado por la Comparsa Los Alegres del Mercado Artesanal, desató la celebración colectiva. Entre harina, talco, albahaca, serpentina y música, el público se sumó a este acto simbólico que representa el renacer de la alegría, la liberación del espíritu festivo y la continuidad de una tradición transmitida de generación en generación.

El director del Mercado Artesanal de Salta, Mario Luna, agradeció a la Secretaría de Cultura por habilitar este espacio para esta fiesta tradicional que se realiza hace más de 20 años y agregó: “Desde el Mercado vamos a continuar apoyando todas las expresiones culturales, apoyando al sector artesanal y convirtiendo al Mercado Artesanal en un verdadero polo de cultura popular y artesanías”.

“Esta fiesta no se podría realizar si no hay un conjunto de personas trabajando, artesanos de las Asociaciones, amigos del Mercado, artistas que vienen desinteresadamente a participar y el equipo del Mercado, tirando todos para el mismo lado se logra que esto sea una fiesta popular y familiar. Este año, se suma la colaboración del Concejo Deliberante de Salta con el sonido”, finalizó el funcionario.

Las presentaciones de la Academia de Danzas Folklóricas “Tradición Joven”, completaron una programación que puso en valor la danza como lenguaje cultural, mientras que los espacios de artesanías y gastronomía regional permitieron a los visitantes conectarse con el trabajo de los artesanos, protagonistas fundamentales de la cultura viva.

El carnaval, más que una fiesta, es un ritual de encuentro, identidad y pertenencia. En este sentido, el Mercado Artesanal reafirma su compromiso con la preservación y promoción de estas expresiones que forman parte del patrimonio cultural de Salta, manteniendo viva la esencia de un pueblo que celebra sus raíces.