Salta vive el carnaval con una agenda de actividades en toda la provincia

En el marco del calendario de verano 2026, Salta continúa desplegando una variada agenda de actividades en todo el territorio provincial. Durante la semana del 16 al 20 de febrero, el espíritu del carnaval se hará sentir en diferentes municipios, con celebraciones que combinan tradición, música, danza, identidad cultural y propuestas para toda la familia.

Corsos, desentierros, encuentros culturales, festivales y actividades recreativas forman parte de una programación que pone en valor las expresiones propias de cada comunidad y promueve el movimiento turístico en las distintas regiones de la provincia.

El detalle completo de las actividades puede consultarse en el calendario oficial disponible en https://calendar.turismosalta.gov.ar/, donde se actualiza permanentemente la información por municipio, fecha y tipo de evento.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recuerda la importancia de contratar servicios y alojamientos habilitados, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y de calidad. El listado de prestadores turísticos registrados puede consultarse en www.visitsalta.ar/alojamientos

A continuación, se detallan las actividades previstas en cada municipio:

Aguaray

• Viernes 20. Concurso de la Empanada Salteña. Plazoleta Batalla de Salta. 10:00 hs.



Angastaco

• Sábado 21. 29° Festival de la Uva y el Vino Patero.

Animaná

• Sábado 21. Entierro del Carnaval. Calle Islas Malvinas. 14:00 hs.



Apolinario Saravia

• Lunes 16. Corsos Color Coronel Mollinedo2026. Calle 25 de mayo - Plaza Central. 21:00 hs.

Cachi

• Lunes 16. Carnaval de Antaño. Predio Municipal. 13:00 hs.

• Martes 17. Tradicional Martes de Carnaval. Pasaje Escalchi. 12:00 hs.

Cafayate

• Lunes 16 al Miércoles 18. Vendimia. Bodega Piattelli. 11:00 hs.

• Lunes 16. Carnaval de Antaño en calle Chacabuco. Calle Chacabuco. 15:00 hs.

Alerta Coyuyo. Casa Árbol. 21:00 hs.

Carnaval del Palacio de la Alegría. Lerma entre Rivadavia y Pje Frías. 15:00 hs.

Carnaval en Tolombón. Plaza de Tolombón - RN 40. 10 hs.

• Martes 17. Carnaval de Antaño en el PjeTadeo. Chañarcito. 16:00 hs.

• Jueves 19. Tria Micha. Casa Árbol. 21:00 hs.

• Viernes 20 y Sábado 21. Corsos Oficiales. Calle La Rioja, entre Alvarado y General Paz. 21:00 hs.

• Viernes 20. Lavanda Va Copleando. Casa Árbol. 21:00 hs.

• Domingo 22. Catamarcanas. Casa Árbol. 21:00 hs.

Campo Quijano

• Lunes 16. Corso de Carnaval Silletano. La Silleta. 18:00 hs.

• Martes 17. Carroza de Agua - Flia. Perez. Calles del pueblo. 15:00 hs.

Carnaval Grande - Entierro del Carnaval y Quema del Pujllay. Plaza Martin Fierro. 16:00 hs.

Entierro del Carnaval Silletano. La Silleta. 15:00 hs.

Cerrillos

• Lunes 16. Presentación del libro "La vida de Marcos Tames". Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.

Carnaval homenaje a Marcos Tames. El Chañarcito - La Casa de Marcos Tames. 20:00 hs.

• Martes 17. Entierro del Carnaval y Quema del Pujllay. Parque Manuel J. Castilla. 12:00 hs.

Chicoana

• Lunes 16. VI Chicoana Carnaval Fest 2026.

• Sábado 21. XII° Feria de pequeños productores de El Sunchal. El Sunchal KM 31 - RP Nº 33. 08:00 hs.

Coronel Moldes• Lunes 16 y Martes 17. Corsos moldeños. Av. San Martín, Ruta Nacional 68.

• Viernes 20 y Sábado 21. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.



El Bordo

• Lunes 16. 4º Edición del Baile de Carnaval. Pórtico de ingreso a El Bordo. 16:30hs.

El Carril



• Domingo 22. Entierro del carnaval. Estación Facundo Zuviria. 11:00 hs.

Aniversario de la creación del municipio. Plaza San Martín. 20:00 hs.

El Jardín

• Domingo 22. Entierro del carnaval. Pueblo El Jardín.

Cierre de actividades de verano y carnaval. Plaza Principal M.M de Guemes de El Jardin.17:00 hs.

Cierre de temporada de carnaval. Carpa la Salamanca, Finca El Potrerillo (RP N° 6 a 11 kms de El Jardin). 19:00hs.

Gral Güemes

• Martes 17. Carnavalazo 2026. Club ex Talleres. 16:00 hs.

• Sábado 21. Mate, Cultura y Tradición. Plaza Central. 18:00 hs.

Gral. Mosconi

• Sábado 21 y Domingo 22. 1° Encuentro de Mujeres y Naturaleza. Campamento Vespucio.

Guachipas

• Del Lunes 16 al Domingo 22. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 08:00 hs.

Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 hs.

Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.

Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.

• Lunes 16. Gran Carnaval de los Clubes.

Corsos Guachipeños. 20:00 hs.

• Sábado 21. 2° Concurso del Buñuelo. 16:00 hs.

La Caldera

• Del Lunes 16 al Domingo 22. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Cabalgatas a Yacones. La Caldera – Yacones. 08:00 hs.

• Lunes 16. Corsos de la familia y carnaval. Av. Gral. Güemes- frente a plaza Gral. San Martin. 19:00 hs.

Entierro del Carnaval de Antaño. Casa de doña María Reynaga. B° Jardín. 11:00 hs.

• Martes 16, Jueves 19 y Sábado 21. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 hs.

• Sábado 21. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. 08:00 hs.

La Viña

• Martes 17. Entierro del carnaval. Complejo Municipal La Viña - Calle Pedro Rubies. 17:00 hs.

Orán

• Viernes 20. 1° Festival de la Chicha. Cancha de Constituyentes y Diego Calvici. Comunidad de Campo Chico. 18:00 hs.

Corso infantil municipal. Parque de la familia. 22:00 hs.

• Sábado 21. Corsos Color Orán 2026. Parque de la Familia.

Payogasta

• Del Lunes 16 al Domingo 22. Expo-muestra "las memorias del pimiento". Centro de Interpretación. 08:00 hs.

• Sábado 21. MUSIC FEST Calchaquí. Paseo del Rio Calchaquí. 15:00 hs.

Rosario de la Frontera

• Lunes 16. La Chaya Rosarina. Complejo Deportivo Municipal.

• Sábado 21 y Domingo 22. Corsos de la Alegría.

Rosario de Lerma

• Martes 17. Entierro del Carnaval. Av. Cecilio Rodríguez. 15:00 hs.

Salta Ciudad

• Lunes 16 y Martes 17. Corsos de la Ciudad. Estadio Padre Martearena. 21:30 hs.

Carnaval de Muñequitos. Muñecódromo de Chachapoyas. 16:00 hs.

• Lunes 16. Encuentro de Brujos. Paseo Ameghino. 16:00 hs.

• Miércoles 18. Cambio de Guardia de Honor. Explanada del Cabildo Histórico. 17:00 hs.

• Jueves 19. Peñas en la Plazoleta. Plazoleta IV S. de Salta. 19:00 hs.

Jueves de Comadres. Mercado Artesanal. 19:30 hs.

• Viernes 20 y Sábado 21. Conociendo mi Ciudad – Temático. Caseros 711 - Ente de Turismo. 09:00 hs. y 17:00 hs.

• Sábado 21. Cambio de Guardia de Honor. Explanada del Cabildo Histórico. 11:00 hs.

San Carlos

• Del Lunes 16 al Miércoles 18. Corsos de San Carlos. Calle Juan Calchaquí. 20:00 hs.

• Sábado 21. 5° Concurso de la Empanada. Plaza Principal de San Carlos. 10:00 hs.



San Lorenzo

• Sábado 21. Clases de yoga. Reserva Las Yungas. 10:00 hs.

Seclantás

• Lunes 16. Carpa de La Familia. Detrás del Complejo Poli-Deportivo y Cancha del Club Boca Juniors.

Tartagal

• Domingo 22. "Arete Guazú guaraní" La Fiesta Grande. Comunidad La Loma. 18:00 hs.

Tolar Grande

• Lunes 16, Viernes 20 y Sábado 21. Encuentro de Comparsas. San Antonio de los Cobres. 22:00 hs.

• Martes 17. Visitas de Comparsas a las familias del poblado de Tolar Grande. 15:00 hs.

• Domingo 22. Entierro del Carnaval. 15:00 hs.

Urundel

• Lunes 16 y Martes 17. Corsos Color Familiar Urundel. 21:00 hs.