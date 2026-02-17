Tras los festejos de anoche: La mañana salteña refleja la alegría del Carnaval
En el centro, en las paradas de colectivos, los jóvenes mostraban evidencias de la fiesta en su ropa y brazos.
17 / 02 / 2026
Se observaron transportes como traffic y combis que trasladaban a las personas. Muchos descendían con pintura en el rostro y vasos en la mano.
La intersección de San Martín y Pellegrini se convirtió en un punto de encuentro para quienes regresaban del interior.
Los festejos del carnaval aún continúan en la ciudad.