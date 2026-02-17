Accidente fatal en Metán: Un joven motociclista falleció tras evadir un control municipal

[Imagen ilustrativa]

Al advertir la presencia de los agentes, decidió dar la vuelta en U y conducir en contramano.

En su maniobra intentó subir a la vereda, perdió el control de su motocicleta de alta cilindrada y cayó.

Fue trasladado al hospital, pero los médicos confirmaron que había fallecido en el trayecto.

La autopsia determinará si falleció antes o después de la caída, ya que el joven sufría desmayos.



