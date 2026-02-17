 imagen

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Accidente fatal en Metán: Un joven motociclista falleció tras evadir un control municipal

Un joven de 25 años, identificado como José Iván Córdoba, intentó evadir un control de tránsito en calles Alem y Sierra, cerca de la Plaza San Martín de esa ciudad sureña.

Salta Hoy

17 / 02 / 2026

 

[Imagen ilustrativa]

Al advertir la presencia de los agentes, decidió dar la vuelta en U y conducir en contramano. 

En su maniobra intentó subir a la vereda, perdió el control de su motocicleta de alta cilindrada y cayó. 

Fue trasladado al hospital, pero los médicos confirmaron que había fallecido en el trayecto. 

La autopsia determinará si falleció antes o después de la caída, ya que el joven sufría desmayos.


 

NOMBRE RAREIO