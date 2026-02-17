Accidente fatal en Metán: Un joven motociclista falleció tras evadir un control municipal
Un joven de 25 años, identificado como José Iván Córdoba, intentó evadir un control de tránsito en calles Alem y Sierra, cerca de la Plaza San Martín de esa ciudad sureña.
17 / 02 / 2026
Al advertir la presencia de los agentes, decidió dar la vuelta en U y conducir en contramano.
En su maniobra intentó subir a la vereda, perdió el control de su motocicleta de alta cilindrada y cayó.
Fue trasladado al hospital, pero los médicos confirmaron que había fallecido en el trayecto.
La autopsia determinará si falleció antes o después de la caída, ya que el joven sufría desmayos.