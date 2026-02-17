Feriados de Carnaval: Hoy el centro salteño mostró un cambio notable comparado al lunes

La peatonal Alberdi también tuvo una gran afluencia en negocios y tiendas deportivas.

Algunos negocios, como electrodomésticos y librerías, registraron buenas ventas desde la mañana.

Aunque en la peatonal La Florida algunos locales decidieron cerrar al mediodía, otros evaluarán abrir por la tarde si el movimiento es favorable.

Tienda San Juan está abierta y en general el ambiente es más animado y recuerda a un feriado cuasi normal.



