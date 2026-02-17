 imagen

Feriados de Carnaval: Hoy el centro salteño mostró un cambio notable comparado al lunes

Más del 50% de los comercios abrieron sus puertas, incluyendo los locales de las calles Caseros, Balcarce y las peatonales.

Salta Hoy

17 / 02 / 2026

 

La peatonal Alberdi también tuvo una gran afluencia en negocios y tiendas deportivas.

Algunos negocios, como electrodomésticos y librerías, registraron buenas ventas desde la mañana. 

Aunque en la peatonal La Florida algunos locales decidieron cerrar al mediodía, otros evaluarán abrir por la tarde si el movimiento es favorable. 

Tienda San Juan está abierta y en general el ambiente es más animado y recuerda a un feriado cuasi normal.


 

