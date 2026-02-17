Reforma laboral: Críticas al tratamiento y puntos sensibles del proyecto

Señaló que, al no quedar claro quién redactó cada artículo ni cuál fue la intención del legislador, se complica la interpretación posterior y puede aumentar la litigiosidad.

Sobre el régimen de licencias por enfermedad, sostuvo que las “soluciones” que se mencionan son inviables si se pretende trasladarlas a convenios colectivos, porque eso no se puede imponer por ley y dejaría afuera a quienes no están bajo convenio.

Planteó que el país mantiene un esquema atípico al dejar el pago de la licencia en cabeza del empleador y que el debate debería ser más serio y de fondo.

Bühler cuestionó la falta de información pública sobre el trabajo previo y advirtió por la incorporación del “Fondo de Asistencia Laboral”.

Dijo que es un punto poco claro, que mueve montos muy altos y que podría implicar detraer un porcentaje del salario hacia entidades “habilitadas” sin suficientes precisiones.

También alertó que el esquema podría incentivar despidos al abaratar el costo inicial para el empleador y generar mayor temor en la relación laboral.

Además, puso el foco en que no se explicó cómo se compensaría el impacto en el sistema previsional si se recortan aportes.

Como aspecto positivo, destacó el cambio en la actualización de los créditos laborales: explicó que en provincias como Salta las tasas actuales son bajas y terminan licuando lo que cobra el trabajador.

Señaló que ajustar por costo de vida haría más razonables los montos finales y evitaría que los juicios se “estiren” por conveniencia.