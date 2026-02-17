Plan Güemes y reclamos por más control y mejores condiciones para las fuerzas

También pidió reforzar controles, especialmente a camiones, y sostuvo que sin mejores sueldos y apoyo logístico, la lucha contra el narcotráfico queda en desventaja.

Además, remarcó que el despliegue implica costos logísticos importantes: dijo que la Provincia viene sosteniendo parte del alojamiento y la asistencia diaria, y sostuvo que Nación debería aportar más para sostener a prefectos, federales y gendarmes que son trasladados, en muchos casos, con sus familias.

Por último, describió cómo la frontera cambia de modalidad constantemente. Habló de rutas de ingreso por distintos medios, del movimiento permanente de camiones y del crecimiento del sistema de “encomiendas”.