EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Aguas Blancas: Ordenamiento, padrón y control de servicios

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, explicó que el municipio avanza con medidas para depurar el padrón electoral y ordenar servicios públicos.

Salta Hoy

17 / 02 / 2026

 

Zigarán sostuvo que en localidades chicas el “amiguismo” permitió permisos sin requisitos y que ahora buscan dejar reglas mínimas “parejas” para la próxima gestión. 

Además, indicó que la Justicia Federal ya dio de baja a 2.150 personas del padrón y que pretende coordinar un nuevo cruce de registros para profundizar la depuración.

 

