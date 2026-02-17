Aguas Blancas: Ordenamiento, padrón y control de servicios

Zigarán sostuvo que en localidades chicas el “amiguismo” permitió permisos sin requisitos y que ahora buscan dejar reglas mínimas “parejas” para la próxima gestión.

Además, indicó que la Justicia Federal ya dio de baja a 2.150 personas del padrón y que pretende coordinar un nuevo cruce de registros para profundizar la depuración.