El laboratorio del Hospital Materno Infantil procesó más de 3 mil estudios diarios en 2025

El Laboratorio Central del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) procesó durante 2025 un total de 1.225.505 determinaciones, alcanzando un promedio diario de 3.357 estudios, que abarcaron desde análisis de rutina hasta pruebas de alta complejidad requeridas por los distintos sectores del sistema público de salud.

Del total de estudios realizados, el 15% correspondió a determinaciones de alta complejidad, lo que representa un promedio superior a 450 estudios diarios. Estas prácticas requieren tecnología avanzada y personal especializado, y estuvieron destinadas a la atención de 94.479 pacientes, con un promedio de 13 determinaciones por cada uno.

Las determinaciones procesadas respondieron a la demanda de los distintos sectores asistenciales del HPMI. El 23% correspondió al área de emergencias, el 30% a hospitalización y Hospital de Día, y el 18% a pacientes ambulatorios. El 29% restante se destinó a centros de salud de la capital y a otros efectores públicos de la provincia.

Implementación de protocolos frente a las demandas actuales

En coordinación con los servicios de Emergencia Pediátrica, Salud Mental, Infectología y Servicio Social, el Laboratorio Central del HPMI actualizó el protocolo de actuación ante abuso sexual infantil, incorporando herramientas para la detección rápida de enfermedades de transmisión sexual. Esta actualización permitió fortalecer la articulación institucional para una asistencia integral ante situaciones de vulnerabilidad en pacientes pediátricos.

Durante 2025 también se implementaron nuevos protocolos para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías. Entre ellos se destaca el seguimiento de enfermedades raras de la coagulación, como la hemofilia, consolidando al hospital como referente regional en articulación con la Dirección de Hemofilia del Ministerio de Salud y los servicios de oncohematología pediátrica y hematología de adultas.

Asimismo, el Laboratorio Central del HPMI se desempeñó como referente provincial en Enfermedad Febril Exantemática y participó activamente en la vigilancia epidemiológica ante la alerta por brotes de sarampión y rubéola en el país vecino de Bolivia.

Nuevas determinaciones y equipamiento

Durante el año 2025 se incorporó el sistema Maglumi, un analizador de alta precisión que permite realizar estudios de alta complejidad con mayor rapidez y exactitud en patologías endócrinas, autoinmunes e infecciosas, ampliando el menú diagnóstico para diabetes y afecciones tiroideas.

Además, se incorporaron autoanalizadores en las áreas de hemostasia y hematología. En hemostasia, se amplió el menú de factores de la coagulación para el diagnóstico, control y seguimiento de pacientes hemofílicos. En hematología, la nueva tecnología permitió reducir el tiempo de obtención de resultados de eritrosedimentación de una hora a 90 segundos.

El Laboratorio Central del HPMI garantiza atención continua los 365 días del año, las 24 horas, asegurando respuestas diagnósticas oportunas para cuadros clínicos de diversa complejidad en el ámbito materno-infantil.

Extramuros

La Unidad de Gestión Laboratorio del HPMI brinda actualmente servicio a 39 centros de salud del primer nivel de atención de la capital que no cuentan con laboratorio propio, lo que representa una cobertura del 68%.

La atención se organiza mediante circuitos establecidos por cercanía, lo que permite la cobertura diaria de nueve centros de salud con personal técnico especializado.