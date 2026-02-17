 imagen

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Llega por primera vez a Argentina: Salta será sede del Encuentro Grandes Viajeros

El evento internacional, que reúne a viajeros y motociclistas de todo el mundo, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cafayate del 20 al 22 de marzo próximo.

Salta Hoy

17 / 02 / 2026

 

Contará con la participación del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta. 

Entre los disertantes estarán Emilio Scotto reconocido por su récord Guinness por la vuelta al mundo en moto y Jaime Núñez, fundador del Encuentro Grandes Viajeros España. 

Las entradas ya están a la venta por Internet con cupos limitados https://www.passline.com

 

