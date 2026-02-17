Llega por primera vez a Argentina: Salta será sede del Encuentro Grandes Viajeros
El evento internacional, que reúne a viajeros y motociclistas de todo el mundo, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cafayate del 20 al 22 de marzo próximo.
17 / 02 / 2026
Contará con la participación del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta.
Entre los disertantes estarán Emilio Scotto reconocido por su récord Guinness por la vuelta al mundo en moto y Jaime Núñez, fundador del Encuentro Grandes Viajeros España.
Las entradas ya están a la venta por Internet con cupos limitados https://www.passline.com