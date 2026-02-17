Nuevo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes afectará los Valles y la Puna

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

También abarca la Cordillera de Los Andes, y zona de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y de Molinos.

La región mencionada será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o granizo.



