 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Nuevo alerta nivel amarillo por tormentas fuertes afectará los Valles y la Puna

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional es para esta tarde y noche. Mirá los detalles.

Salta Hoy

17 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

También abarca la Cordillera de Los Andes, y zona de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y de Molinos.

La región mencionada será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. 

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm. 

En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser en forma de nieve o granizo.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO