Continúa la búsqueda del femicida en Campo Quijano
La mujer de 37 años fue encontrada este martes por sus familiares tirada en el piso de su vivienda de Barrio Luz y Fuerza.
Salta Hoy
18 / 02 / 2026
[Fotos gentileza diario El Tribuno]
A pesar de ser trasladada al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento por las graves heridas. Presentaba hematomas por golpes de puño y también asfixia mecánica en el cuello.
Se sospecha que la mujer discutió con su pareja antes de ser agredida.
Este hombre cerró la puerta con llave y no permitió el ingreso de los familiares.
La policía intensificó el operativo en la zona de Campo Quijano para dar con el sospechoso.