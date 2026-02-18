 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Continúa la búsqueda del femicida en Campo Quijano

La mujer de 37 años fue encontrada este martes por sus familiares tirada en el piso de su vivienda de Barrio Luz y Fuerza.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

A pesar de ser trasladada al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento por las graves heridas. Presentaba hematomas por golpes de puño y también asfixia mecánica en el cuello.

Se sospecha que la mujer discutió con su pareja antes de ser agredida. 

Este hombre cerró la puerta con llave y no permitió el ingreso de los familiares. 

La policía intensificó el operativo en la zona de Campo Quijano para dar con el sospechoso.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO