Continúa la búsqueda del femicida en Campo Quijano

[Fotos gentileza diario El Tribuno]

A pesar de ser trasladada al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento por las graves heridas. Presentaba hematomas por golpes de puño y también asfixia mecánica en el cuello.

Se sospecha que la mujer discutió con su pareja antes de ser agredida.

Este hombre cerró la puerta con llave y no permitió el ingreso de los familiares.

La policía intensificó el operativo en la zona de Campo Quijano para dar con el sospechoso.