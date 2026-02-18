Salta recibió 40 mil turistas en Carnaval y generó ingresos por $15.500 millones

De acuerdo con el Relevamiento Hotelero Diario, la Tasa Neta de Ocupación Turística promedio provincial alcanzó el 76,1%, reflejando un sostenido movimiento en los distintos destinos del territorio salteño. En el mismo período, la provincia recibió 40.311 visitantes, según datos preliminares de Big Data Mobility Insights – Telecom. El pernocte promedio fue de 2,8 noches, mientras que el gasto promedio diario estimado por visitante fue de $137.467.

En comparación con el mismo fin de semana largo de 2025, cuando la Tasa Neta de Ocupación Turística se ubicó en 75,1%, los indicadores de este año muestran que, pese al contexto macroeconómico, la retracción del consumo y la apreciación del peso que desalienta la demanda interna, Salta logró sostener e incluso superar los niveles de actividad del año anterior, evidenciando capacidad de resiliencia y competitividad del destino en un escenario desafiante.

En cuanto al desempeño territorial, los municipios que registraron los mayores niveles de Tasa Neta de Ocupación Turística fueron:

Chicoana: 95,0%

Rosario de la Frontera: 86,2%

Coronel Moldes: 85,5%

Cafayate: 84,2%

San Lorenzo: 81,9%

Cachi: 81,6%

La Caldera: 80,9%

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló que “los resultados del fin de semana de Carnaval ratifican la capacidad del destino para sostener niveles de demanda incluso en contextos económicos complejos y frente a cambios en los patrones de consumo turístico”. Asimismo, la funcionaria destacó que “la planificación anticipada del calendario, la promoción sostenida de la agenda y de los principales atractivos e íconos turísticos de la provincia, junto con el trabajo articulado con los municipios y el sector privado, constituyen herramientas estratégicas para fortalecer la competitividad del destino y ampliar el impacto en las economías regionales”.

Durante las cuatro jornadas del fin de semana largo se desplegó una agenda intensa y territorialmente diversa en el marco del calendario de Carnaval, con propuestas culturales, festivales, corsos, experiencias gastronómicas y actividades de naturaleza en más de 27 municipios. En la ciudad de Salta se realizaron los Corsos Oficiales, el Carnaval de Antaño y el tradicional Desentierro del Carnaval en el Paseo de los Poetas, junto a espectáculos musicales y celebraciones populares que convocaron a residentes y visitantes.

En distintos puntos del interior provincial se desarrollaron corsos municipales y festivales de carnaval, como por ejemplo en Coronel Moldes, Rosario de Lerma, Orán, Tartagal, El Galpón, El Jardín y Guachipas, entre otros, además de propuestas identitarias como el Festival de la Humita en El Carril, ferias gastronómicas y encuentros de artesanos y emprendedores. En los Valles Calchaquíes y destinos cercanos se sumaron celebraciones tradicionales, muestras culturales y actividades vinculadas a la producción regional, fortaleciendo el atractivo turístico de cada localidad.

Entre las propuestas más convocantes del fin de semana se destacaron la Chaya Rosarina, en Rosario de la Frontera, y el Chicoana Carnaval Fest, que consolidaron a ambos municipios como epicentros del Carnaval en el sur y el Valle de Lerma.

La Chaya Rosarina volvió a reunir a miles de personas en una celebración que combinó música en vivo, tradición, danza y la identidad propia del carnaval del sur provincial, fortaleciendo el posicionamiento de Rosario de la Frontera como destino de festivales y eventos populares de gran escala. La propuesta articuló cultura, gastronomía y actividad turística, generando un importante movimiento en alojamientos, comercios y servicios locales.

Por su parte, el Chicoana Carnaval Fest se consolidó como uno de los eventos más convocantes del calendario de Carnaval, con una programación artística de fuerte atractivo regional que impulsó niveles destacados de ocupación en la zona. La combinación de espectáculos musicales, tradición carnavalera y entorno natural reafirmó el perfil del municipio como destino de escapadas y celebraciones masivas.

Ambos eventos fueron claves en la dinámica territorial del fin de semana largo, contribuyendo de manera directa al flujo de visitantes y al impacto económico registrado en sus respectivas regiones.

La agenda se complementó con experiencias de turismo activo y bienestar como excursiones a cascadas y senderos naturales, visitas guiadas en centros de interpretación y sitios patrimoniales, cabalgatas en entornos naturales, actividades náuticas y propuestas de recreación al aire libre, que ampliaron la oferta para quienes eligieron combinar Carnaval con naturaleza.

Este despliegue coordinado entre Provincia, municipios y sector privado permitió consolidar una programación que articuló cultura, tradición, gastronomía y experiencias al aire libre, favoreciendo la distribución de visitantes en todo el territorio y potenciando el impacto económico en las distintas regiones turísticas.