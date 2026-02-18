Hoy se define qué hará la UTA en Salta en el paro nacional
La Unión Tranviarios Automotor se encuentra en silencio respecto a la adhesión a un paro nacional convocado para este jueves por la CGT.
Salta Hoy
18 / 02 / 2026
Desde Buenos Aires no hay decisiones claras para las provincias.
De tres paros anteriores, la UTA participó solo en uno. Actualmente, su referente Roberto Fernández no hizo pronunciamientos sobre el tema.
Esta mañana la CGT brindó una conferencia de prensa donde ratificó las medidas de fuerza para mañana.