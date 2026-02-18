 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tolerancia cero: Rechazan cambios y piden sostener los controles

Desde PAVICEI, manifestaron su rechazo a cualquier iniciativa que busque modificar la Ley de Tolerancia Cero y remarcaron que Salta fue pionera en el país en su aplicación desde hace más de una década.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

Gustavo Cadir, referente de la organización, señaló que la medida permitió prevenir numerosos siniestros gracias a los controles de alcoholemia y al trabajo conjunto con Tránsito municipal, SAMEC y otras áreas, además de evitar costos posteriores asociados a atención médica y hospitalización.


 

AM840

FM96.9

