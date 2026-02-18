Tolerancia cero: Rechazan cambios y piden sostener los controles
Desde PAVICEI, manifestaron su rechazo a cualquier iniciativa que busque modificar la Ley de Tolerancia Cero y remarcaron que Salta fue pionera en el país en su aplicación desde hace más de una década.
Salta Hoy
18 / 02 / 2026
Gustavo Cadir, referente de la organización, señaló que la medida permitió prevenir numerosos siniestros gracias a los controles de alcoholemia y al trabajo conjunto con Tránsito municipal, SAMEC y otras áreas, además de evitar costos posteriores asociados a atención médica y hospitalización.