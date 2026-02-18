El Carnaval trajo “oxígeno” al turismo salteño y el sector ya mira Semana Santa
El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que el fin de semana largo de Carnaval le dio un “oxígeno” clave al sector, que venía de una temporada de verano floja.
Salta Hoy
18 / 02 / 2026
Assaf indicó que, más allá del repunte, el desafío sigue siendo la rentabilidad y planteó que la promoción debe ser constante, en coordinación con el Ministerio de Turismo.
Dijo que el rendimiento de Carnaval fue similar al del año pasado y que ahora el foco pasa por Semana Santa y por anticiparse a mayo y junio, meses de baja, donde los eventos culturales, deportivos y festivales pueden ayudar a atraer visitantes.
Además, adelantó que la Cámara de Turismo de Salta busca crear un “laboratorio de datos” junto a la Universidad Católica para medir no solo ocupación, sino también indicadores de tarifa promedio y RevPAR, que reflejan mejor la eficiencia y rentabilidad.