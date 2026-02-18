El Carnaval trajo “oxígeno” al turismo salteño y el sector ya mira Semana Santa

Assaf indicó que, más allá del repunte, el desafío sigue siendo la rentabilidad y planteó que la promoción debe ser constante, en coordinación con el Ministerio de Turismo.

Dijo que el rendimiento de Carnaval fue similar al del año pasado y que ahora el foco pasa por Semana Santa y por anticiparse a mayo y junio, meses de baja, donde los eventos culturales, deportivos y festivales pueden ayudar a atraer visitantes.

Además, adelantó que la Cámara de Turismo de Salta busca crear un “laboratorio de datos” junto a la Universidad Católica para medir no solo ocupación, sino también indicadores de tarifa promedio y RevPAR, que reflejan mejor la eficiencia y rentabilidad.