EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Carnaval trajo “oxígeno” al turismo salteño y el sector ya mira Semana Santa

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, señaló que el fin de semana largo de Carnaval le dio un “oxígeno” clave al sector, que venía de una temporada de verano floja.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

Assaf indicó que, más allá del repunte, el desafío sigue siendo la rentabilidad y planteó que la promoción debe ser constante, en coordinación con el Ministerio de Turismo. 

Dijo que el rendimiento de Carnaval fue similar al del año pasado y que ahora el foco pasa por Semana Santa y por anticiparse a mayo y junio, meses de baja, donde los eventos culturales, deportivos y festivales pueden ayudar a atraer visitantes.

Además, adelantó que la Cámara de Turismo de Salta busca crear un “laboratorio de datos” junto a la Universidad Católica para medir no solo ocupación, sino también indicadores de tarifa promedio y RevPAR, que reflejan mejor la eficiencia y rentabilidad.

 

NOMBRE RAREIO