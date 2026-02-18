Refuerzan prevención en la frontera por alerta de dengue y chikungunya

Señaló que no se descartan medidas más estrictas, incluso eventuales restricciones, y pidió evitar por ahora viajes por compras o paseo en la zona fronteriza mientras se define un plan de acción con Nación y Provincia.

En ese marco, Cornejo explicó que la evaluación sanitaria y las definiciones concretas deben ser encabezadas por el Ministerio de Salud, pero remarcó que desde su función se trabaja en la coordinación del control fronterizo en pasos como Aguas Blancas y Salvador Mazza, con presencia de fuerzas federales.

Señaló además que, por el calor y la humedad de la zona, las condiciones son favorables para el mosquito y eso exige mayor vigilancia.

Y vinculó esa coordinación con el Plan Güemes, al sostener que el esquema en frontera no solo apunta a delitos como contrabando o narcotráfico, sino también a articular con Migraciones, Aduanas, SENASA y Sanidad de Frontera cuando aparecen riesgos como los brotes.

Planteó que la meta es recuperar el orden y el funcionamiento integral de los pasos fronterizos, con trabajo conjunto entre organismos y autoridades nacionales.