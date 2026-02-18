Comienza la Cuaresma y la Catedral invita a vivirla con conversión y caridad
El padre Marcos Cepeda, vicario cooperador de la Catedral Basílica, explicó el sentido del Miércoles de Ceniza y convocó a los fieles a aprovechar este tiempo como un camino de reflexión, cambio interior y preparación para la Pascua.
Salta Hoy
18 / 02 / 2026
VER GALERÍA
El sacerdote invitó a “bajar un cambio” y vivir este tiempo sin tristeza, sino con esperanza.
Remarcó que el ayuno y la abstinencia deben tener un sentido concreto: sobriedad y caridad, ayudando a quien lo necesita.
Finalmente, recordó que durante la Cuaresma habrá espacios de oración en la Catedral: el Vía Crucis se rezará tras la misa de la mañana y la misa de la tarde, y los sábados se sumará el Vía Matris.