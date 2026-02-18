 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Comienza la Cuaresma y la Catedral invita a vivirla con conversión y caridad

El padre Marcos Cepeda, vicario cooperador de la Catedral Basílica, explicó el sentido del Miércoles de Ceniza y convocó a los fieles a aprovechar este tiempo como un camino de reflexión, cambio interior y preparación para la Pascua.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El sacerdote invitó a “bajar un cambio” y vivir este tiempo sin tristeza, sino con esperanza.

Remarcó que el ayuno y la abstinencia deben tener un sentido concreto: sobriedad y caridad, ayudando a quien lo necesita. 

Finalmente, recordó que durante la Cuaresma habrá espacios de oración en la Catedral: el Vía Crucis se rezará tras la misa de la mañana y la misa de la tarde, y los sábados se sumará el Vía Matris. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO