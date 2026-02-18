Comienza la Cuaresma y la Catedral invita a vivirla con conversión y caridad

El sacerdote invitó a “bajar un cambio” y vivir este tiempo sin tristeza, sino con esperanza.

Remarcó que el ayuno y la abstinencia deben tener un sentido concreto: sobriedad y caridad, ayudando a quien lo necesita.

Finalmente, recordó que durante la Cuaresma habrá espacios de oración en la Catedral: el Vía Crucis se rezará tras la misa de la mañana y la misa de la tarde, y los sábados se sumará el Vía Matris.