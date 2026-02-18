 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Sin recolección de residuos por el paro nacional convocado por la CGT

La suspensión del servicio comenzará esta noche desde las 21 y se extenderá hasta mañana a la misma hora. Se solicita a comerciantes y vecinos que no saquen la basura durante este período.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

La medida busca mantener limpia la ciudad.

Agrotécnica Fueguina informó que los trabajadores de la empresa, afiliados al Sindicato de Camioneros, adhieren al paro nacional convocado por la CGT en contra de la reforma laboral. 

 

AM840

FM96.9

