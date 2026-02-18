Sin recolección de residuos por el paro nacional convocado por la CGT
La suspensión del servicio comenzará esta noche desde las 21 y se extenderá hasta mañana a la misma hora. Se solicita a comerciantes y vecinos que no saquen la basura durante este período.
18 / 02 / 2026
La medida busca mantener limpia la ciudad.
Agrotécnica Fueguina informó que los trabajadores de la empresa, afiliados al Sindicato de Camioneros, adhieren al paro nacional convocado por la CGT en contra de la reforma laboral.