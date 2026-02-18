 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Alerta sanitaria en frontera: refuerzan controles por dengue y chikungunya

Bolivia reportó aumento de casos de chikungunya (Yacuiba) y dengue (Bermejo) y aplicó un cierre fronterizo temporal para descacharrado masivo.

Salta Hoy

18 / 02 / 2026

 

El Dr. Francisco García Campos, director General de Coordinación Epidemiológica, dijo que preocupa el impacto en la frontera y que ya se coordinan refuerzos: repelente, recomendaciones y preparación de hospitales, especialmente en Orán.

Aclaró que el cierre lo define Bolivia y que Argentina no usa esa metodología. Remarcó que Salta no tiene brote de dengue y que los casos registrados son aislados, en su mayoría con antecedente de viaje. Pidió no automedicarse y consultar si hay fiebre tras viajar a zonas con circulación.

Además, destacó que la provincia viene con baja incidencia de salmonelosis y que el cordón sanitario sigue activo con trabajo interministerial para sostener la vigilancia.

 

AM840

FM96.9

