Alerta sanitaria en frontera: refuerzan controles por dengue y chikungunya

El Dr. Francisco García Campos, director General de Coordinación Epidemiológica, dijo que preocupa el impacto en la frontera y que ya se coordinan refuerzos: repelente, recomendaciones y preparación de hospitales, especialmente en Orán.

Aclaró que el cierre lo define Bolivia y que Argentina no usa esa metodología. Remarcó que Salta no tiene brote de dengue y que los casos registrados son aislados, en su mayoría con antecedente de viaje. Pidió no automedicarse y consultar si hay fiebre tras viajar a zonas con circulación.

Además, destacó que la provincia viene con baja incidencia de salmonelosis y que el cordón sanitario sigue activo con trabajo interministerial para sostener la vigilancia.