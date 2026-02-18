La CGT Salta endurece su postura y llama a la unidad en la previa del paro
El secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, cuestionó con dureza al Gobierno nacional y advirtió que la central obrera busca sostener la paz social, pero no descarta endurecer medidas ante lo que considera “provocaciones” y un fuerte impacto sobre los sectores más vulnerables.
Salta Hoy
Rodas señaló que habrá paro este jueves y que distintos sectores impulsarán movilizaciones. Respondió a críticas sobre divisiones internas y remarcó que “el único camino” es la unidad, evitando peleas entre trabajadores, sindicatos y comunicadores.