La CGT Salta endurece su postura y llama a la unidad en la previa del paro El secretario general de la CGT en Salta, Carlos Rodas, cuestionó con dureza al Gobierno nacional y advirtió que la central obrera busca sostener la paz social, pero no descarta endurecer medidas ante lo que considera “provocaciones” y un fuerte impacto sobre los sectores más vulnerables.