Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:2 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Mañana serán los actos en conmemoración del 213° aniversario de la Batalla de Salta

Las ceremonias incluirán homenajes en la plaza Belgrano y el tradicional desfile cívico militar en el Monumento 20 de Febrero.

Salta Hoy

19 / 02 / 2026

 

Se realizarán mañana las actividades centrales del 213º aniversario de la Batalla de Salta, un triunfo estratégico en la Guerra de Independencia de la Argentina. 

Las actividades iniciarán en la plaza general Manuel Belgrano con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la Provincia. Posteriormente, las autoridades se trasladarán al monumento al General Manuel Belgrano, donde se entonará el Himno Nacional Argentino, se colocarán ofrendas florales y se realizará un toque de silencio. Las palabras alusivas a la fecha estarán a cargo del presidente del Instituto Belgraniano, Jorge Amado Skaf.

Seguidamente, el dispositivo se trasladará al Monumento 20 de Febrero para los actos centrales. 

Tras la presentación de los efectivos formados, se procederá a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento, toque de silencio, entonación del Himno Nacional Argentino, invocación religiosa y el tradicional desfile cívico-militar.

Las actividades centrales serán transmitidas a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Salta.

 

 

