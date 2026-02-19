Mañana serán los actos en conmemoración del 213° aniversario de la Batalla de Salta

Se realizarán mañana las actividades centrales del 213º aniversario de la Batalla de Salta, un triunfo estratégico en la Guerra de Independencia de la Argentina.

Las actividades iniciarán en la plaza general Manuel Belgrano con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la Provincia. Posteriormente, las autoridades se trasladarán al monumento al General Manuel Belgrano, donde se entonará el Himno Nacional Argentino, se colocarán ofrendas florales y se realizará un toque de silencio. Las palabras alusivas a la fecha estarán a cargo del presidente del Instituto Belgraniano, Jorge Amado Skaf.

Seguidamente, el dispositivo se trasladará al Monumento 20 de Febrero para los actos centrales.

Tras la presentación de los efectivos formados, se procederá a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento, toque de silencio, entonación del Himno Nacional Argentino, invocación religiosa y el tradicional desfile cívico-militar.

Las actividades centrales serán transmitidas a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Salta.