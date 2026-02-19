Bancos cerrados y negocios abiertos: la paradoja del paro nacional en Salta

Muchas personas siguen llegando a los bancos, que están cerrados.

En el Banco Macro, hay actividad limitada en dos oficinas, pero solo para préstamos en las sucursales de Barrio San Francisco y en la terminal de ómnibus.

El Banco Nación, en Mitre y Belgrano, tiene su puerta principal abierta, pero los trabajadores informan que también está en paro.

En las peatonales La Florida y Alberdi, solo un local de ropa está cerrado.

Además, el Mercado San Miguel opera con normalidad, mientras que un local de electrodomésticos en Peatonal Alberdi está clausurado desde anoche.

A todo esto el IPS y el PAMI están atendiendo con normalidad. Además se confirmó que el PAMI tendrá sus puertas abiertas en el feriado provincial del 20 de Febrero.