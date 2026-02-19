 imagen

EN VIVO 05:30 a 6:1 HRS

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:31 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:1 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:1 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:1 HRS

 

Radio Salta en Vacaciones

Magazine informativo.

PROX. 11:00 a 13:1 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:2 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:2 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Allanamientos y tres detenidos tras tiroteo que dejó herida a una mujer

Desde esta madrugada y hasta el mediodía se llevaron a cabo allanamientos en 7 domicilios de la zona oeste de la capital.

Salta Hoy

19 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Las acciones están relacionadas con un caso ocurrido el 18 de enero pasado cuando una mujer de 47 años fue herida por una bala durante una pelea entre dos grupos antagónicos. 

Resultó con herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la zona del tórax y tuvo que ser derivada al Hospital San Bernardo. 

La investigación resultó en estos allanamientos realizados hoy en el barrio Santa Victoria y Villa Los Sauces.

Hasta ahora, fueron detenidas tres personas y la policía secuestró marihuana y pasta base de cocaína, además de un revólver que sería el arma utilizada para la agresión.

La mujer, que fue trasladada al hospital, se recuperó y fue dada de alta.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO