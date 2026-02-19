Allanamientos y tres detenidos tras tiroteo que dejó herida a una mujer

Las acciones están relacionadas con un caso ocurrido el 18 de enero pasado cuando una mujer de 47 años fue herida por una bala durante una pelea entre dos grupos antagónicos.

Resultó con herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en la zona del tórax y tuvo que ser derivada al Hospital San Bernardo.

La investigación resultó en estos allanamientos realizados hoy en el barrio Santa Victoria y Villa Los Sauces.

Hasta ahora, fueron detenidas tres personas y la policía secuestró marihuana y pasta base de cocaína, además de un revólver que sería el arma utilizada para la agresión.

La mujer, que fue trasladada al hospital, se recuperó y fue dada de alta.