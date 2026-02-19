Rige un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes en los Valles y zona Centro de Salta

El alerta se mantiene vigente desde las 18 hasta las 00 horas y abarca los Valles Calchaquíes, Capital y localidades aledañas. Se prevén tormentas aisladas, algunas localmente severas, con posible caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y acumulados que podrían superar los 60 milímetros.

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará durante la tarde y noche a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

También se encuentran bajo alerta Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En la zona de la Puna y en los sectores más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve y/o granizo.

Se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.



