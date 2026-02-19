 imagen

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

UTA: Reclamo salarial y rechazo a la reforma laboral

El vocero de prensa de UTA Salta, Gerónimo Requena, informó que la medida de fuerza tuvo acatamiento del 100%.

Salta Hoy

19 / 02 / 2026

 

Sostuvo que el reclamo busca que se escuche a los trabajadores y se recompongan salarios que, según indicó, están congelados. Aclaró que la conciliación obligatoria vigente es por la discusión paritaria y no alcanza a este paro porque fue convocado por la CGT.

Requena detalló que el pedido es igualar los sueldos con Buenos Aires: mencionó un básico de $1.280.000 y que en AMBA podría llegar a $1.500.000 hacia marzo, mientras en Salta se mantiene alrededor de $1.280.000.

Destacó que SAETA y el Gobierno provincial han mostrado predisposición al diálogo, y confirmó que el servicio se normaliza esta noche.

 

