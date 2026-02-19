UTA: Reclamo salarial y rechazo a la reforma laboral

Sostuvo que el reclamo busca que se escuche a los trabajadores y se recompongan salarios que, según indicó, están congelados. Aclaró que la conciliación obligatoria vigente es por la discusión paritaria y no alcanza a este paro porque fue convocado por la CGT.

Requena detalló que el pedido es igualar los sueldos con Buenos Aires: mencionó un básico de $1.280.000 y que en AMBA podría llegar a $1.500.000 hacia marzo, mientras en Salta se mantiene alrededor de $1.280.000.

Destacó que SAETA y el Gobierno provincial han mostrado predisposición al diálogo, y confirmó que el servicio se normaliza esta noche.