Comercio: “El paro casi no se sintió” y piden priorizar una reforma impositiva
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Dr. Gustavo Herrera, afirmó que durante el paro los negocios trabajaron en su mayoría y estimó que, en un 90%, la gente pudo cumplir su jornada moviéndose en Uber o con transporte propio, sin registrarse quejas importantes.
Salta Hoy
19 / 02 / 2026
Sobre la reforma laboral, Herrera dijo que hay incertidumbre y que esperan el texto final para analizarlo, porque incluso para especialistas es complejo.
En cuanto a licencias médicas, explicó que el tema genera preocupación en el comercio por la existencia de certificados truchos y ausencias prolongadas, aunque remarcó que cuando la licencia es real corresponde otorgarla.