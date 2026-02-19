La UTA se sumó al paro general de hoy y no hay colectivos

La Unión Tranviarios Automotor sostiene que la reforma laboral afecta a los trabajadores.

Advirtió sobre la caída del salario real y el aumento del costo de vida.

La medida afecta a todos los servicios de transporte en el país, incluyendo corta, media y larga distancia, como así también a combis y subterráneos en todo el territorio argentino.

A todo esto en Salta no habrá recolección de residuos. Agrotécnica Fueguina solicitó a vecinos y comerciantes no sacar la basura.