Movilidad en tiempos de paro: Autos, motos y bicicletas en las calles

Se pudieron observar autos particulares, aunque también muchas motocicletas y bicicletas, algunas circulando de manera arriesgada y no faltaron bocinazos.

A pesar del intenso tránsito no se reportaron accidentes.

A diferencia de otros paros nacionales, en Salta los ciudadanos tuvieron más opciones para llegar a sus destinos.

Las aplicaciones de transporte como Uber y Didi facilitaron los desplazamientos y registraban una alta demanda.



