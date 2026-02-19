 imagen

Movilidad en tiempos de paro: Autos, motos y bicicletas en las calles

Esta mañana era intenso el movimiento de vehículos que llegaban al centro de la capital salteña en medio del paro general. Mirá la galería de fotos.

Salta Hoy

19 / 02 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Se pudieron observar autos particulares, aunque también muchas motocicletas y bicicletas, algunas circulando de manera arriesgada y no faltaron bocinazos.

A pesar del intenso tránsito no se reportaron accidentes. 

A diferencia de otros paros nacionales, en Salta los ciudadanos tuvieron más opciones para llegar a sus destinos.

Las aplicaciones de transporte como Uber y Didi facilitaron los desplazamientos y registraban una alta demanda. 


 

AM840

FM96.9

