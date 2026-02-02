Controles viales: 191 conductores ebrios

Desde la oficina de prensa de la Policía de Salta, el oficial Juan Posadas dio detalles y confirmó que durante el mes de enero se registraron 14 muertes en accidentes, 6 más que el mismo mes del año pasado.

Los operativos se intensificarán este mes teniendo en cuenta las actividades turísticas.

En ese sentido, el oficial insistió en el respeto a normativa vial como el uso correcto del cinturón de seguridad, casco o evitar elementos de distracción como tomar mate o la utilización de pantalla led.

Finalmente, el oficial se refirió a un operativo de rescate de un trabajador que había quedado atrapado a 14 metros de profundidad cuando instalaba una bomba de agua en la zona de La Isla.