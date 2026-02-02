 imagen

Radio Salta en Vacaciones

Conducción: Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Controles viales: 191 conductores ebrios

Fue el resultado de los operativos de controles del fin de semana en toda la provincia.

Desde la oficina de prensa de la Policía de Salta, el oficial Juan Posadas dio detalles y confirmó que durante el mes de enero se registraron 14 muertes en accidentes, 6 más que el mismo mes del año pasado.

Los operativos se intensificarán este mes teniendo en cuenta las actividades turísticas. 

En ese sentido, el oficial insistió en el respeto a normativa vial como el uso correcto del cinturón de seguridad, casco o evitar elementos de distracción como tomar mate o la utilización de pantalla led.

Finalmente, el oficial se refirió a un operativo de rescate de un trabajador que había quedado atrapado a 14 metros de profundidad cuando instalaba una bomba de agua en la zona de La Isla.

