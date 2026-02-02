Durante enero la provincia de Salta recibió alrededor de 356.000 turistas

Durante el mes de enero, Salta recibió aproximadamente 356.000 turistas, de acuerdo con estimaciones elaboradas en base a Big Data Mobility Insights – Telecom. En ese marco, la actividad turística en la provincia se desarrolló de manera distribuida en todo el territorio, con picos de ocupación registrados en determinados municipios y en fechas puntuales, en coincidencia con la realización de festivales, ferias artesanales y eventos culturales incluidos en el calendario de verano.

Además, según datos del relevamiento hotelero diario elaborado por el área de Estadísticas del Ministerio de Turismo y Deportes, el pernocte promedio registrado durante el mes fue de 4,6 noches, reflejando la permanencia de los visitantes en los distintos destinos de la provincia.

En ese marco, se registraron picos de ocupación en diversos municipios, entre los que se destacan:

• Molinos, con un 99% de ocupación el 31 de enero, en el marco del Festival Nacional del Poncho, la Doma y el Folclore.

• Seclantás, con un 89% de ocupación el 10 de enero, en el marco del Festival El Seclanteño.

• San Lorenzo, con un 83% el 24 de enero, en un fin de semana de alta afluencia turística.

• Vaqueros, con un 83% el 30 de enero, en el marco de las actividades y propuestas de carnaval.

• Cachi, con un 81% el 24 de enero, durante el Festival de la Tradición Calchaquí.

• San Carlos, con un 81% el 17 de enero, coincidente con la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes.

• Coronel Moldes, con un 75% el 24 de enero, en coincidencia con el Festival de la Canción.

• Cafayate, con un 69% el 17 de enero, en una de las fechas centrales de la temporada estival.

Al respecto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló que “los datos del mes de enero reflejan el comportamiento del turismo en temporada de verano, con una fuerte incidencia de las fiestas populares y los eventos culturales en la ocupación de los destinos del interior, y una distribución del movimiento turístico en distintas regiones de la provincia”.

Asimismo, destacó que “el pernocte promedio registrado permite analizar la permanencia de los visitantes y seguir trabajando en el fortalecimiento de la oferta turística, en articulación con los municipios y el sector privado”.

Los resultados del mes de enero permiten dimensionar el impacto de la agenda de festivales y celebraciones tradicionales como uno de los principales motores de desplazamiento turístico interno y regional durante la temporada estival.