Seguridad vial en crisis: En Salta hubo 14 fallecidos en un mes
En enero de 2026, la provincia de Salta registró un alarmante aumento de siniestros viales, a pesar de las campañas preventivas.
Salta Hoy
02 / 02 / 2026
14 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito- La mayoría de las víctimas fueron motociclistas.
Esta cifra es el doble de los fallecimientos registrados el mismo mes pero del año 2025.
Las causas más comunes incluyen exceso de velocidad y distracciones al momento de conducir.
Las autoridades piden mayor precaución en las rutas.