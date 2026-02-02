Renovación del Pase Libre Estudiantil: SAETA extendió el plazo a ingresantes universitarios
Hasta el 27 de febrero podrán renovar el Pase Libre los estudiantes que comienzan sus estudios en la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Católica de Salta.
Salta Hoy
02 / 02 / 2026
VER GALERÍA
Desde la empresa recordaron que el trámite es personal y debe realizarse únicamente con turno online previo en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824 y en Paseo Salta (ex Híper Libertad).