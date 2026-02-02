Planteos a Nación

En Casa de Salta se dialogó sobre el impacto de la reforma laboral, la situación fiscal de las provincias y el estado crítico de las rutas nacionales por la falta de mantenimiento y conservación.

“Desde el norte argentino trabajamos de manera conjunta, con una mirada regional, defendiendo el federalismo y los recursos que le corresponden a cada provincia”, expresó Sáenz.

Añadió que la integración del Noa “es clave para garantizar obras, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”.