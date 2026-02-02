 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Radio Salta en Vacaciones

Conducción: Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Paritarias estatales

En los próximos días se retomarán las denominadas paritarias estatales con los referentes gremiales para analizar el salario de los trabajadores durante este año.

Salta Hoy

02 / 02 / 2026

 

El secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, anticipó que solicitarán la restitución de la Compensación Transitoria Docente retroactiva a enero y cualquier arreglo salarial será a partir del primer mes del año.

“Hay que ver como sale la reforma laboral y estamos atentos por la ley jubilatoria”, dijo el gremialista en El Mediodía de Radio Salta.

Sobre el caso de los postítulos truchos donde docentes pagaban desde $300 mil hasta 600 mil pesos para sumar puntaje, el dirigente aseguró que no defenderá a los docentes que compraron un postítulo trucho. Nadie puede aducir su inocencia cuando estás pagando y te entregan un certificado que no cursaste”, insistió. 

 

