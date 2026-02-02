Paritarias estatales

El secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, anticipó que solicitarán la restitución de la Compensación Transitoria Docente retroactiva a enero y cualquier arreglo salarial será a partir del primer mes del año.

“Hay que ver como sale la reforma laboral y estamos atentos por la ley jubilatoria”, dijo el gremialista en El Mediodía de Radio Salta.

Sobre el caso de los postítulos truchos donde docentes pagaban desde $300 mil hasta 600 mil pesos para sumar puntaje, el dirigente aseguró que no defenderá a los docentes que compraron un postítulo trucho. Nadie puede aducir su inocencia cuando estás pagando y te entregan un certificado que no cursaste”, insistió.