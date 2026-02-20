 imagen

EN VIVO 00:00 a 5:30 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 10:00 HRS

 

Claves del Campo

Información agropecuaria 

PROX. 10:00 a 13:00 HRS

 

Sábados 3.0

El magazine de interés general más entretenido del fin de semana.  Información, música, entrevistas, sorteos, y mucho más en un espacio ideal para disfrutar del sábado por la mañana.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy (Resumen Semanal)

Todas las noticias del ámbito local, nacional e internacional.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

"A Lo Nuestro"

Magazine sobre la identidad y raíces salteñas que profundiza en nuestra particular cultura. 

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Comenzó este jueves la 25° edición del Torneo Goga Gómez en el club Popeye

Compiten en la zona norte de la ciudad los planteles de Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, y un club de Brasil. También Las Leoncitas y Los Leoncitos, los seleccionados argentinos juveniles Sub-19, quienes además de jugar harán una concentración nacional hasta el domingo.

Salta Hoy

20 / 02 / 2026

 

Se disputa en las canchas del Club Popeye la 25° edición del Torneo Goga Gómez, con la participación de equipos de distintas provincias de la Argentina, un club de Brasil y los seleccionados nacionales Sub 19 masculinos y femeninos.

El torneo se desarrollará hasta el domingo y contó con la presencia del secretario de Deportes, Ignacio García Bes, quien acompañó la jornada en el Club Popeye para presenciar los partidos y saludo a los jugadores salteños Felipe Vilte y Juan Cruz Isola, integrantes del seleccionado nacional Sub 19. Durante su visita, felicitó a los deportistas por su convocatoria y por representar a la provincia en la estructura formativa del hockey argentino.

Torneo

En esta oportunidad el secretario Ignacio García Bes señaló que “estos torneos son claves para el crecimiento del hockey y para que los jóvenes deportistas tengan roce competitivo de nivel nacional e internacional. Para Salta es una oportunidad estratégica de visibilizar el trabajo que se viene realizando en los clubes y en la formación de talentos”.

Desde el Gobierno de la Provincia se acompaña el desarrollo de este tipo de competencias, que fortalecen el deporte federado, promueven la integración regional e internacional y consolidan a Salta como sede de eventos deportivos de proyección nacional.

 

