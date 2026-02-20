Comenzó este jueves la 25° edición del Torneo Goga Gómez en el club Popeye

Se disputa en las canchas del Club Popeye la 25° edición del Torneo Goga Gómez, con la participación de equipos de distintas provincias de la Argentina, un club de Brasil y los seleccionados nacionales Sub 19 masculinos y femeninos.

El torneo se desarrollará hasta el domingo y contó con la presencia del secretario de Deportes, Ignacio García Bes, quien acompañó la jornada en el Club Popeye para presenciar los partidos y saludo a los jugadores salteños Felipe Vilte y Juan Cruz Isola, integrantes del seleccionado nacional Sub 19. Durante su visita, felicitó a los deportistas por su convocatoria y por representar a la provincia en la estructura formativa del hockey argentino.

En esta oportunidad el secretario Ignacio García Bes señaló que “estos torneos son claves para el crecimiento del hockey y para que los jóvenes deportistas tengan roce competitivo de nivel nacional e internacional. Para Salta es una oportunidad estratégica de visibilizar el trabajo que se viene realizando en los clubes y en la formación de talentos”.

Desde el Gobierno de la Provincia se acompaña el desarrollo de este tipo de competencias, que fortalecen el deporte federado, promueven la integración regional e internacional y consolidan a Salta como sede de eventos deportivos de proyección nacional.