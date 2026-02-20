Un ciclista de 79 años se encuentra internado grave tras ser atropellado por un taxi

El hombre mayor de edad fue trasladado al Hospital San Bernardo con un diagnóstico inicial de politraumatismo.

Sin embargo, su situación de salud se agravó y ahora presenta un traumatismo encéfalo craneano grave.

Además, sufrió un traumatismo de tórax y requiere asistencia respiratoria mecánica.

Se espera un nuevo parte médico sobre su estado.