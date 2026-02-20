Un ciclista de 79 años se encuentra internado grave tras ser atropellado por un taxi
El accidente ocurrió este jueves a las 7:00 en la avenida Tavella, cerca del Puente Blanco.
Salta Hoy
20 / 02 / 2026
VER GALERÍA
El hombre mayor de edad fue trasladado al Hospital San Bernardo con un diagnóstico inicial de politraumatismo.
Sin embargo, su situación de salud se agravó y ahora presenta un traumatismo encéfalo craneano grave.
Además, sufrió un traumatismo de tórax y requiere asistencia respiratoria mecánica.
Se espera un nuevo parte médico sobre su estado.